Umman-Türkiye İş Forumu 2025’te Gerçekleşecek

UMMAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU ve TİCARET FUARI

Umman- Türkiye İş Konseyi Başkanı Salim Abdullah er-Ravvas, Umman’ın başkenti Maskat’ta 15-17 Aralık 2025 tarihleri arasında Umman- Türkiye İş Forumu ve Ticaret Fuarı’nın düzenleneceğini duyurdu. Ravvas, bu etkinliğin Umman Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER

Ravvas, forum ve fuarın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla ortak iş konseyi tarafından planlandığını vurguladı. Organizasyon kapsamında her iki ülkeden iş dünyasının önemli isimlerinin katılacağını ifade eden Ravvas, konuşmalar ve panellerde Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve farklı sektörlerdeki büyüme potansiyelinin ele alınacağını belirtti.

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİNE KATKILAR

Etkinliğin, iki ülke arasındaki özel sektör işbirliğine ve bölgesel şirketlerle ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyleyen Ravvas, bu organizasyonun DEİK ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye ile Umman arasında 28 Kasım’da Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın huzurunda 10 anlaşmanın imzalandığı bilgisini de paylaştı.