Ümmü Muhammed, Rıfat’ı kaybetti

RIFAT MUHAMMED’İN ANNESİNDEN ACI AÇIKLAMALAR

İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden 15 sağlık çalışanından biri olan Rıfat Muhammed’in annesi Hacı Ümmü Muhammed, “Rıfat öldüğünde kalbim ve ruhum da öldü” ifadelerini kullanıyor. 23 yaşındaki Rıfat, 23 Mart’ta İsrail ateşi altında bulunan ambulans konvoyunda yer alan Filistin Kızılayı’na ait araçtaydı. 30 Mart’ta araçlarıyla birlikte gömülmüş halde bulunmalarıyla birlikte, anne Ümmü Muhammed, “Öldürülmesini hiç beklemiyordum. Özellikle de bölge yeşil işaretli olduğundan, yani güvenli ve ambulanslara açık demek bu” diye ekliyor.

İSRAİL’İN AÇIKLAMALARI VE RIFAT’IN VİDEOSU

İsrail, konvoya şüpheli bir şekilde yaklaştığı için askerlerin ateş açtığını savunmuştu. Ancak Rıfat’ın cesediyle birlikte gömülmüş halde bulunan telefonundaki video kaydında, yaralılara yardım etme çağrısına cevap veren ambulansların ışıklarının açık olduğu gözlemlendi. Videoda Rıfat, son anlarında “Affet beni anne, insanlara yardım için bu yolu seçtim” diyerek duyuluyor. Ümmü Muhammed, oğlunun bir daha kendisini göremeyeceğini bildiğinden affetmesi için bu sözleri söylediğine inanıyor.

RIFAT’IN İNSANİ GÖREVİ VE AİLESİ

Rıfat, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısından sonra İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı operasyonlar sırasında Filistin Kızılayı ile gönüllü çalışmaya başladı. Ümmü Muhammed, oğlunun insani görevlerde bulunmaktan keyif aldığını belirtiyor. “Hatta, Refah kapısı üzerinden yaralıları Mısır’a taşımıştı” diyor ve Rıfat’ın öldürüldüğü gün birçok kişinin can verdiği bir dizi İsrail saldırısından sonra ambulansla yola çıktığını ifade ediyor. Rıfat ve arkadaşlarının cesetleri, öldürülmelerinden bir hafta sonra 30 Mart’ta bulundu.

CENAZE TÖRENİ VE ÜMMÜ MUHAMMED’İN ACISI

Anne Ümmü Muhammed, “Rıfat’la Ramazan Bayramı’nı kutlamak yerine, Kızılhaç ile Han Yunus’taki Nasır Hastanesine gidip toprağa vermek için cenazesini aldım” diye anlatıyor. Oğlunun “çok çok iyi bir insan” olduğunu vurgulayan anne, Rıfat’ın hem kendisinin hem de eşinin tek destekçisi olduğunu belirtiyor. Rıfat’ın telefonundaki görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, İsrail ordusu, araçların ışık yakmadan yaklaştığı iddiasının doğru olmadığını kabul etti.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE SORUŞTURMA

İsrailli bir yetkili, 15 sağlık çalışanının cesetlerinin koruma amacıyla gömüldüğünü söyleyerek, olayın yerine uluslararası kuruluşların güvenli bir şekilde geçip cesetleri bulamadığını ifade etti. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma vaadiyle, gazetecilere bilgi verildi. Filistin Kızılayı ve diğer uluslararası kuruluşlar ise bağımsız bir soruşturma talep ediyor. Olaydan sağ kurtulan tek sağlık görevlisi Munther Abed, ateşi açan askerlerin uyarı yapmadığını belirtirken “Aracın arkasında yere yattım ve arkadaşlarımdan son nefesleri dışında bir ses duymadım” diyor.

ABED’İN ANILARI VE İŞKENCE İDDİALARI

Ardından, Abed’in tutuklandığında başına neyin geldiğini görmemesi için başı yere bastırıldığını ekliyor. Gözyaşlarını tutamayan Abed, “Hepsinin şehit olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Benim ikinci ailemdiler… kardeşlerim, dostlarım, sevdiklerim” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, tutuklandığında telefonuna el konulduğunu ve 15 saat boyunca sorgulandığını, fiziksel ve sözlü işkenceye maruz kaldığını aktarıyor. Filistin Kızılayı, sağlık görevlilerinin bulundukları alanın İsrail ordusu tarafından “kırmızı bölge” olarak işaretlenmediğini bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ VE İSRAİL’İN SUÇLAMALARI

İlk otopsi raporu, sağlık çalışanlarının “vücutlarının üst kısımlarına aldıkları mermilerle öldüğünü” gösteriyor ve bu durum, “kasten öldürüldüklerine” işaret ediyor. Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun soruşturmasını ve öldürülenler arasında Hamas militanlarının bulunduğu iddialarını da reddetti. İsrail, bu suçlamaya dair herhangi bir kanıt sunmadı. Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir, ilk soruşturmanın detaylarının sunulduğunu ve olayı kapsamlı bir şekilde araştırılmasını emretti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE REHİNELER

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırıda 1200’ün üzerinde insan hayatını kaybetmişken; Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, o tarihten bu yana İsrail saldırılarında 50 bin 750’den fazla ölüm gerçekleştiğini duyuruyor. Ocak ayında yapılan ateşkes anlaşması, altı haftalık ilk aşamanın ardından martta bozuldu. Şu anda Gazze’de 24’ü sağ olduğuna inanılan toplam 58 rehine bulunuyor.