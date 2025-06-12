Ümmügülsüm A. Dilini Kesti

İKİZ NİHYETİ YAŞADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 9 yaşındaki Ümmügülsüm A. bir kumbarayı açmaya çalışırken bıçağın elinden kayması sonucu yaralandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak’taki bir evde gerçekleşti. Ümmügülsüm A. kumbarasını açmaya niyetlendiği sırada, bıçak kayarak dilini kesti.

ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ

Ailenin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ümmügülsüm A., sağlık görevlilerinin acil müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Ümmügülsüm A.’nın dilindeki kesik, cerrahi bir operasyonla onarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.