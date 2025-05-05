Ümraniye Belediyesi Çiçek Dikti

ÇEVRE BİLİNCİNE YENİ BİR ADIM

Ümraniye Belediyesi, çevre bilinci oluşturma hedefiyle eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Osmangazi Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 50 ilkokul öğrencisi, çiçek dikerek doğa ile etkileşimde bulundu. Belediyenin yaptığı duyuruya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelinde öğrencilere yönelik çevre eğitimleri sunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI ETKİNLİKLER

Sıfır atık, geri dönüşüm, doğa sevgisi ve sağlıklı çevre gibi konular üzerine yapılan eğitimlerin ardından, çocuklar için uygulamalı faaliyetler düzenleniyor. Geçtiğimiz etkinlikte, 50 ilkokul öğrencisi öğrendikleriyle hareket ederek ilk kez kendi elleriyle çiçek dikme fırsatı buldu. Bu sayede öğrenciler, çevre bilinci geliştirmekte bir adım daha atmış oldu ve sürekliliği olan bir gelecek için ilk adımlarını atmış oldu.