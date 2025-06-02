Ümraniye Belediyesi Mezuniyet Şöleni Düzenledi

MEZUNİYET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

Ümraniye Belediyesi, lise son sınıf öğrencileri için özel bir mezuniyet şöleni düzenledi. Dün akşam Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, burada eğitim gören öğrenciler mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir ve ünlü DJ Kaan Gökman sahne aldı.

HATIRALARLA DOLU BİR GECE

Tuğçe Kandemir, öğrencilerin coşkusuna ortak olarak kendi lise yıllarına ait anılarını paylaştı. Sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendiren Kandemir, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, mezuniyet programında, tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren Ümraniye’nin İnkılap Spor Kulübü de sahneye davet edildi. Kulüp başkanı ve futbolcular, şampiyonluk kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Gecede, Tuğçe Kandemir’e kulübün atkısı hediye edildi.

GENÇLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Ümraniye Belediyesi’nin gençlere yönelik verdiği sözleri hayata geçirdiği bu etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet şöleni, konserin ardından sona erdi.