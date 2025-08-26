Haberler

Umraniye Belediyesi Okul Çalışmaları Gerçekleştiriyor

OKULLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullarda kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması amacıyla ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Okullarda yapılan işlemler arasında sınıf masalarının ve sandalyelerin tamir ve temizliği yer alırken, binaların hem iç hem de dış cephe boyaları yenileniyor. Ayrıca bahçe duvarları ve korkulukların bakım işlemleri tamamlandı. Okul çevrelerinde de ihtiyaçlar doğrultusunda kaldırımlar onarıldı ve bozuk yollar asfaltlandı. Yağmur suyu kanallarının temizliği ve altyapıya yönelik müdahale işlemleri de hayata geçirildi.

EĞİTİM ORTAMLARINI İYİLEŞTİRME HEDEFİ

Yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitime verdikleri önemin altını çizerek, “Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen talepler doğrultusunda okullarımızı her yıl sıraya alarak iç ve dış cephe boya çalışmalarını ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim ortamlarını iyileştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

