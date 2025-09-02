Ümraniye Belediyesi, Spor Başarılarını Kutladı

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NDEN BAŞARI DOLU ETKİNLİK

Ümraniye Belediyesi, kendi bünyesinde yer alan spor kulübünün ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını kutlamak amacıyla “Altın Kupa Gecesi” organizasyonu düzenledi. Bu etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın, eski futbolcu Mesut Özil, belediyenin spor kulübü bünyesindeki sporcular ve diğer davetliler katıldı. Sporcular ve antrenörler, yıl boyunca elde ettikleri başarılar nedeniyle bu yıl ilk defa düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyetini ifade ederek, “Ailelere çocuklarını spora gönderdikleri için teşekkür ediyoruz. Spor iyileştiriyor, birleştiriyor ve insanları bir araya getiriyor. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Judocu kızımıza Gazze’den bahsettiği ve zulme karşı durduğu için minnettarız. Türkiye, bir spor devrimi yaşıyor.” şeklinde konuştu. Bakan Bak, yapılan yatırımlar sayesinde 5,5 milyon gencin spora yöneldiğini belirterek, “Ümraniye’de güzel tesisler mevcut. Mesut Özil, spor köyüyle önemli sporcular kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

OKUL SPOR KULÜPLERİNE VURGU

İstanbul Valisi Davut Gül, okul spor kulüplerinin önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. “Okul spor kulüplerimize kayıtlı 820 bin öğrencimiz var. Hedefimiz bunu 1 milyonun üzerine çıkarmak.” diyerek, belediyelerin katkılarının önemine dikkat çekti. Gül, okullarda kurulan spor kulüplerinin önemli destekçisi olan Spor Bakanı’ndan elde edilen imkanlarla öğrencilerin spor malzemelerini aldıklarını açıkladı.

ÜMRANİYE’DE SPOR YATIRIMLARI

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinlikte “Ümraniye bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor.” diyerek, sporculara olan desteklerinin meyvelerini aldıklarını belirtti. Yıldırım, “Sporun bir araya getirdiği bir aileye sahip olmak kolay değil. Yatırımlarımız hayallerimize ulaşmamızda önemli bir basamak oluşturdu.” diye konuştu.

GENÇLERE DESTEK VE ACADEMY PROJESİ

Eski futbolcu Mesut Özil, gençlere destek olmanın kendisine gurur verdiğini ifade etti. “Mesut Özil Spor Akademisi projemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve belediye başkanımızın desteğiyle akademiyi kuruyoruz.” diyen Özil, gençlerin elinden tutmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Ayrıca Süper Lig’deki transferlerine de değinen Özil, gençlerin büyük kulüplerde oynayabilmesi için altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

YILIN SPOR İNSANI VE SPORCUSU ÖDÜLLERİ

Etkinlikte “Yılın Spor İnsanı” ödülü Mesut Özil’e, “Yılın Sporcusu” ödülü ise genç judocu Sema Nur Yüksel’e verildi. Sporcular, kürsüde Türk ve Filistin bayrağının bulunduğu atkıyla görüntü verdi. Törenin sona ermesinin ardından toplu fotoğraflar çekildi.

855 MADALYA VE SPORDA BÜYÜK BAŞARI

Ümraniye Belediyesi bugüne kadar 23 spor merkezinde, 33 branşta 237 binden fazla kişiyi sporla buluşturdu. Çocuklar çeşitli spor branşlarında eğitim alırken, yetişkinler de sağlıklı yaşam için spor yapıyor. Belediye, 100 okula ve 17 amatör kulübe 60 bine yakın spor malzemesi desteği sağladı. Sporcular toplamda 314 altın, 271 gümüş ve 270 bronz olmak üzere 855 madalya kazandı. Dünya ikincisi judocu Sema Nur Yüksel ve İşitme Engelliler Futbol Takımı ise Ümraniye ilçesini gururlandırdı.