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Ümraniye Belediyesi Yol Bakım Süreçlerine Devam Ediyor

ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME İHTİYACI

Ümraniye Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin genelinde son 6 yıl içinde 182 bin ton asfalt serimi yapıldığı belirtildi.

YENİLEME ÇALIŞMALARIYLA TRAFİK AKIŞI RAHATLIYOR

Açıklamada, “İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla, hem trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlanıyor hem de yıpranmış yollar yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor. Planlı ve programlı şekilde yürütülen asfalt serimi çalışmaları sayesinde, uzun süredir bakım bekleyen cadde ve sokaklar da yenilenmiş oluyor” ifadelerine yer verildi.

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