Ümraniye Belediyesince düzenlenen festival keyifliydi. Özel gereksinimli bireyler etkinliklere katıldı. Anne Ayşe Türkmen düşüncelerini paylaştı. Ömer Asaf özgürdü, mutluydu. Etkinlikler artmalı, teşekkürler!

EN-ŞEN FESTİVALİ’NDE KEYİFLİ ANLAR

Ümraniye Belediyesince ikinci kez gerçekleştirilen “En-Şen Festivali”ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri eğlenceli zaman geçiriyor. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım öncülüğünde, Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalde çeşitli sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, mehter takımı performansı ve atölye çalışmaları yer aldı. Katılımcı çocuklar; resim, baskı, ebru ve ahşap boyama atölyelerinde aktif olarak yer alırken, kaşıkla yumurta taşıma, seksek ve çuval yarışı gibi oyunlarla da neşeli anlar yaşadı.

ÖZEL ANNELERİN DE DEĞERİ VURGULANDI

Festivalde yer alan Ömer Asaf Türkmen’in annesi Ayşe Türkmen, oğlunun doğum gününde bu şenlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Türkmen, “Bir anne evladını kaybetmek istemez ama özel bir anne de evladından önce ölmek istemez. Çünkü emanet edebileceği kimsesi yoktur. O yüzden özel çocukların da özel anneleri olduğunu düşünüyorum.” şeklinde duygularını paylaştı. Oğlunun yüzme şampiyonluklarına da dikkat çeken Türkmen, “Buradaki etkinlikler çok güzel. Ömer Asaf burada kendisini özgür hissediyor, ‘Ben de varım.’ diyor. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Ümraniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Festivalde, çocuklar hazırladıkları bileklikleri annelerine hediye etti.