Ümraniye’de 16 Kişi Yakalandı

UMRANİYE’DE GÜVENLİK UYGULAMASI

Ümraniye’de gerçekleştirilen kapsamlı asayiş ve narkotik uygulamasında, aranan 16 kişi ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele amacıyla faillerin tespit edilmesi ve yakalanmasının yanı sıra asayiş ile narkotik suçlarının önüne geçmek amacıyla Ümraniye’de eş zamanlı uygulama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılım gösterdiği bu uygulama; Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

DENETİMLER VE YAKALAMALAR

Uygulama çerçevesinde 32 iş yeri denetlendi ve 3 bin 597 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda aranan 16 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 11 kişi yakalandı. Ayrıca, uygulama sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve toplamda 33 gram narkotik madde ele geçirildi.

TRAFFİK UYGULAMALARI

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bin 294 araç ile 359 motosiklet sorgulandı. Toplamda 57 araç ve sürücüye işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Bu uygulamayla birlikte, 465 bin 752 lira tutarında para cezası kesildi.