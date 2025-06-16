Ümraniye’de Alper Ş. Saldırıya Uğradı

ALPER Ş.’YE SİLAHLI SALDIRI

Ümraniye’de Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastane önünde, Polat’ın koruması Alper Ş., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırıldı. Korumanın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Olay, Yamanevler Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Saldırganın, Dilan Polat’ın koruması Alper Ş.’yi gün boyunca izlediği iddia ediliyor.

ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

Koruma Alper Ş., bir süre telefonla meşgul olurken, şüpheli saldırı gerçekleştirmek için harekete geçti. Alper Ş., otomobile binmek üzereyken, saldırgan 7 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Fakat açılan ateşten 3 kurşun Alper Ş.’nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme çalışmaları sürerken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

ENGİN POLAT HASTANEDE

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, saldırı sonucu yaralanan Alper Ş.’nin tedavi gördüğü hastaneye giderek, durumu hakkında bilgi aldı. Engin Polat, yaşanan bu üzücü olaydan sonra korumasının sağlık durumu hakkında bilgi edinmek için hastaneye geldi.