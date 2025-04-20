Ümraniye’de Araç Bariyerlere Çarptı!

KAZA SEMTTE BÜYÜK DEHŞET YARATTI

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu üzerindeki Yamanevler Mahallesi’nde endişe verici bir trafik kazası yaşandı. 34 HYV 960 plakalı hafif ticari aracı kullanan A.C., direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra Küçüksu Kavşağı’ndaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda, bariyer aracın ön kısmından içeri girdi ve arka kapısından çıkmış oldu.

ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kaza sonrası, araçta sıkışan sürücü A.C. ve yanında bulunan yolcu, olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. İkili, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bariyere saplanan araç, uzun süreli uğraşların ardından iş makineleri yardımıyla yerinden kaldırıldı. Olay sırasında, bölgedeki yol bir süre trafiğe kapatıldı ve yoğunluk oluştu.