Ümraniye’de Araç Dereye Düştü

KAZA SONRASI DREYE DÜŞEN ARAÇ

Ümraniye’de bir otomobil, çarpışmanın ardından dereye düştü ve sürücüsü yaralandı. Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak’ta seyir halinde olan 34 GCB 535 plakalı otomobil, 34 VAY 94 plakalı bir araçla çarpıştıktan sonra savrulup dereye düştü.

SURÜCÜ ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI

Kaza sonrası araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, olay mahallinde güvenlik önlemi almak amacıyla sokağa şerit çekti. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, dereye düşen aracın çıkarılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.