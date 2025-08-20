Ümraniye’de Araç Dereye Düştü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ GÜVENLİK ZİRVESİ

Ümraniye’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle dereye düştü. Çarpışmada sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 34 GCB 535 plakalı araç yola çıkan 34 VAY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 GCB 535 plakalı araç yol kenarında yer alan dereye düştü. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı.

SÜRÜCÜ VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Kazada araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Dere içerisinde bulunan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.