Ümraniye’de Araç, İETT Otobüsüne Çarptı

Trafik Kazasında Yaralılar Var

Ümraniye’de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Küçüksu Caddesi’nde gerçekleşti. Hızlı gittiği belirtilen 34 VA 9313 plakalı otomobilin sürücüsü M.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve sürücü aracın içinde sıkıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda, ağır yaralı olan sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada, otobüs sürücüsünün de hafif yaralar aldığı bildirildi. Ayrıca, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.