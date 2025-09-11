Ümraniye’de Araçtan 37 Kilo Uyuşturucu

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yapılan bir operasyonda 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlarına karıştığı iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla harekete geçti.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin arama yaptığı araçta, 33 parça halinde toplam 37 kilo skunk bulundu. Olayla ilgili olarak sürücü M.Y. gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.