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Ümraniye’de Bir Kişi Yaralandı

ŞİLAHLI SALDIRI ÜMRANİYE’DE GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye’de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’nde park halinde bulunan aracında oturan Alper Ş’ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonucunda Alper Ş. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Alper Ş, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan Alper Ş’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ayrıca, saldırıya uğrayan Alper Ş’nin ünlü isim Dilan Polat’ın koruması olduğu ifade edildi.

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