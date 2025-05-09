Ümraniye’de Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

ÜMRANİYE’DE CİNAYET OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Ümraniye’de 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun’un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçu karşılıklı olarak birbirlerine attı. Olay, geçtiğimiz ay Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T.’nin birlikte kaldıkları G.Ç.’nin evinde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucunda Yazgülü Coşkun ölümcül bir şekilde vuruldu. Olay anında evde bulunan M.T. ve G.Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İFADELERDE SUÇLAMALAR VE KAVGANIN SEBEBİ

İki şüphelinin savcılığa verdikleri ifadelerde çelişkili açıklamalara yer verildi. Tutuklanan G.Ç., “Kargaşa çıkınca 2 el silah sesi duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Madde ile gerçeği ayırt edemiyorum. Kimseyi öldürmedim, elimde silah var mıydı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. M.T. ise Yazgülü Coşkun’un dini nikahlı eşi olduğunu öne sürerek, “Olay günü G.Ç.’nin eşime sarkıntılık ettiğini fark ettim. Çatal alarak G.Ç.’nin boğazına dayadım. G.Ç. eline bıçak aldı ve arbede çıktı. Çamaşır suyunu ona döktüm, bu sırada yere düştü. Yazgülü ve ben fırsattan istifade kaçtık, sonrasında silah sesi duydum” dedi.

SUÇLAMA VE ÖZEL İFADENİN DETAYLARI

G.Ç., kendini savunarak, “Ben karıncayı bile incitecek biri değilim. M.T.’yi tanımıyorum ancak kalacak yerleri yoktu, yanımda kaldılar. M.T.’nin eşine herhangi bir yaklaşımım olmadı. Bana M.T. çamaşır suyu döktü. Olayı tam hatırlamıyorum, uyuşturucu kullanıyordum” ifadeleriyle dikkat çekti. M.T. ise G.Ç.’nin vurduğundan şüphelendiğini belirtti.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL

Savcılık ifadelerinin ardından, iki şüpheli İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ev sahibi G.Ç., tutuklandı. Yazgülü Coşkun’un erkek arkadaşı M.T. ise yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atma koşuluyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.