Ümraniye’de Devrilen Servis Midibüsü. 8 Kişi Yaralandı

KAZA ANINI ATEŞE VEREN DURUM

Ümraniye’de çalışanları taşıyan finans merkezi servis midibüsü yoldan çıkarak devrildi. Bu kaza sonucunda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 18.25 sularında Ümraniye Çamlıca bağlantı yolu Üsküdar istikametinde gerçekleşti. İddialara göre, 34 LAF 264 plakalı midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın ardından çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. Devrilen midibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölge ve devrilen midibüs havadan görüntülendi.

Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen bulgur festivalinde, bölgedeki altyapı projeleri ve 50 yeni projenin açılışını tanıttı.
Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

