Ümraniye’de Genç 28. Kattan Düştü

ÜMRANİYE’DE TRAJİK OLAY

Ümraniye’deki bir sitede, 23 yaşındaki bir genç, 28. katta bulunduğu evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan genç, evinin penceresinden aşağı düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarların ardından olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, gencin cansız bedenini morga kaldırmak için cenaze nakil aracını bekledi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.