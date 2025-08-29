Ümraniye’de İki Araç Çarpıştı, Sürücü Sıkıştı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ümraniye’de iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla biri aracında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Adem Yavuz Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde, saat 12.30 civarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

İddiaya göre, 34 ET 937 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sokaktan caddeye çıktığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 HIC 595 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç refüje savrularak durabildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAMERADA YER ALAN ANLAR

Bir kişinin yaralandığı kaza, çevredeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari aracın, cadde üzerinde ilerleyen diğer hafif ticari araca çarpması sonucu refüje savrulması ve ardından çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

SÜREKLİ KAZA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Kazayı gören Muhammet Aslaner, “Sokaktan çıkan araç ile cadde üzerinde gelen araç çarpışarak refüje çıktı. Sürücülerden biri araçta sıkıştı. Yanındaki yolcu hareketsiz yatıyordu, biz sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra ambulans, polis ve itfaiye geldi. Sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Bu ışıklarda sürekli kaza oluyor” dedi.