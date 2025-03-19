Ümraniye’de İki Pastaneye Silahlı Saldırı

ÜMRANİYE’DE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye’de motosikletli iki kişi, iki ayrı pastaneye silahlı saldırı düzenledi. Olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.

İLK SALDIRI YAMANEVLER MAHALLESİ’NDE!

Saat 00.30 sularında, Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki pastaneye gelerek silahla ateş eden saldırganlar, olay gerçekleştirdikten sonra hızla yakındaki Ümraniye Devlet Hastanesi’nin karşısındaki bir başka pastaneye de ateş açtı. Saldırganlar, bu iki eylem sonrasında motosikletle kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından etrafta boş mermi kovanları tespit edildi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için geniş bir araştırma başlattı.