Ümraniye’de İş Yerine Saldıran Şahıslar Darp Edildi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Tarih

Ümraniye ilçesinde, “abinin selamı var” diyerek çekiçlerle bir iş yerine saldıran şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları iddiasıyla etek giydirilip darp edildi. Olay, 30 Ağustos tarihinde Ümraniye’nin Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yeri sahibini darp etmek üzere bir araya gelen şüpheliler, ilk olarak iş yeri ve çevresinde keşif yaptıktan sonra gece ilerleyen saatlerde iş yerine zarar verdi.

Görüntülerin Sosyal Medyada Yayılması ve Emniyet Müdürlükleriyle Çalışmalar

“İşi geciktirdikleri ve tam olarak yapamadıkları” sebebiyle etek giydirilerek darp edilen şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerdeki etek giydirilerek darp edilme olaylarıyla ilgili içeriklere dair de inceleme yapıldı.

Şüphelilerin Yakalanması ve Sorgu Süreci

1 Eylül tarihinde, iş yeri önünde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahıs durduruldu. M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) isimli şahısların sorgulanması sonucunda, iş yeri sahibini darp etmek üzere geldikleri ve bu durumu video kaydına almaları halinde para alacakları bilgisi elde edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, İ.H. (20) şüphelisinin iş yeri sahibini darp ettirmek amacıyla diğer şüphelilerle anlaştığı anlaşıldı. M.R.R.K. ve S.E., 1 Eylül tarihinde yakalanırken, diğer şüpheliler 3 Eylül tarihinde yakalandı.

Tutuklanan Şahıslar ve Adli Süreç

Konu kapsamında yakalanan M.R.R.K. (17), S.E. (17) ve B.A. (18) isimli şüpheliler, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca, aralarında İ.H.’nin de bulunduğu diğer 7 şüpheli, 4 Eylül tarihinde adli mercilere sevk edildi.