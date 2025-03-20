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Ümraniye’de İskele Çöktü: 2 İşçi Öldü

İNŞAATTAKİ TRAJEDİ

Ümraniye’de 7 katlı bir inşaatta beşinci katın dış cephe iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda inşaat işçileri Halil Bülbül ve İsmail Bülbül yaşamını yitirdi. Olayın, geçtiğimiz gün saat 11.00 civarında, Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki TOR Holding’e ait inşaatta gerçekleştiği bildiriliyor.

ACİL M ÜDAHALE

Beşinci katın dış cephe iskelesinin çökmüş olmasının ardından İsmail Bülbül ve Halil Bülbül ağır yaralanarak aşağı düştü. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tedavi altına alınan yaralı işçiler İsmail Bülbül ve Halil Bülbül, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa Suruç’tan İstanbul’a çalışmak amacıyla geldikleri ve akraba oldukları öğrenildi. Cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi.

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