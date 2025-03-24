Ümraniye’de Kadın 100 Bin TL’lik Hırsızlık Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ve YER

Ümraniye’de bir kuyumcuya müşteri gibi giren kadın, 100 bin TL değerinde altın bilekliği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında kaydedildi. Olay, 20 Şubat 2025 tarihinde Ümraniye ilçesinin Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, G.K. (31) isimli kadın, dükkana girdikten sonra takılara bakmaya başladı. Elinin altında sakladığı altın bilekliği çalarak dükkanın dışına çıktı.

HIRSIZLIK SONRASI DÜKKAN SAHİBİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER

Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi N.S., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının kimliği tespit edildi. Ümraniye’de kaldığı otelde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Daha önce 2 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine sevk edildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelinin altın bilekliği çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının takıları incelerken bilekliği elinin altına alarak çaldığı görünmekte. Bu olay, Ümraniye’de güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.