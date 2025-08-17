Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU KADIN CİNAYETİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde, 1992 doğumlu Özbekistan uyruklu bir kadın, sokakta satırla boğazı kesilerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından katil zanlısı hızla kaçtı ve bu durum üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay, Aytaşı Sokak’ta gerçekleşti.

SALDIRGAN İHRAÇ EDİLDİ

Henüz kimliği belirlenmeyen saldırgan, elinde bir satırla genç kadının boğazını keserek ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet sonrası, zanlının yakalanmasına yönelik olarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

BÖLGEDEN KAÇTIĞI BİLGİSİ ÜZERİNE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Zanlının ormanlık alana kaçtığına dair gelen ihbar üzerine, olay bölgesine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürmekte.