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Ümraniye’de Kadın, Silahla Vuruldu, Öldü

 

ÜMRANİYE’DE KADININ VURULMASI OLAYI

 

Ümraniye’de meydana gelen silahlı saldırıda başından vurulan genç bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, Finanskent Mahallesi 3125. Sokak’ta gerçekleşti. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, silahla başından vurulmuş bir şekilde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

 

OLAY YERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadın, yaşamını yitirdi. Cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerinden kaçan bir şüphelinin polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

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