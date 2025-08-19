Ümraniye’de Kamyon Kaldırıma Çıktı

KAZA ANINI KAYBETME DURUMU

Ümraniye’de bir kamyon şoförü, dik yokuşta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracını kaldırıma çıkardı. Bu kaza sırasında, kamyonun kasasında bulunan jeneratör devrildi. Olay, saat 15.30 sıralarında Ümraniye Armanevler Mahallesi Tütengil Sokak’ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Serdar E. yönetimindeki 42 KJ 878 plakalı Peugeot marka kamyon, yokuşta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi dolayısıyla kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle, kamyonun kasasındaki jeneratör yolun üzerine düştü. Şans eseri, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay sonrasında bölgeye vinç çağrıldı ve vinç yardımıyla devrilen jeneratör, yoldan kaldırılarak başka bir kamyona yüklendi.