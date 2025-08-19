Haberler

Ümraniye’de Kamyon Kaldırıma Çıktı

KAZA ANINI KAYBETME DURUMU

Ümraniye’de bir kamyon şoförü, dik yokuşta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracını kaldırıma çıkardı. Bu kaza sırasında, kamyonun kasasında bulunan jeneratör devrildi. Olay, saat 15.30 sıralarında Ümraniye Armanevler Mahallesi Tütengil Sokak’ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Serdar E. yönetimindeki 42 KJ 878 plakalı Peugeot marka kamyon, yokuşta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi dolayısıyla kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle, kamyonun kasasındaki jeneratör yolun üzerine düştü. Şans eseri, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay sonrasında bölgeye vinç çağrıldı ve vinç yardımıyla devrilen jeneratör, yoldan kaldırılarak başka bir kamyona yüklendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’te Soygun Girişimi Gerçekleşti

Karabük'te bir kuyumcuya boncuk atan tabancayla soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haberler

Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

Samsun'da narkotik ekipleri, bir araçta 11 bin 300 sentetik ecza buldu. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.