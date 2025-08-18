Ümraniye’de Kıskançlık Nedeniyle Cinayet

Olayın Gerçekleştiği Yer

Ümraniye’de Özbekistan uyruklu Nıggına Sattarova (35), eşi tarafından sokakta bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Eşi U.S. (35) tarafından “kıskançlık” sebebiyle çıkan bir tartışma sonucunda, Sattarova’nın boğazı satırla kesildiği öğrenildi. U.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Cinayet ve Gözaltı Süreci

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen cinayet olayı, U.S. (35) tarafından gerçekleştirildi. Eşine karşı işlediği cinayet sonrasında olay yerinden kaçan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarıyla sabah saatlerinde Ümraniye’de yakalandı. U.S.’nin, cinayeti kıskançlık kaynaklı bir tartışma sonrası işlediği öğrenildi.

İlgili Şahısların Durumu

Olayla bağlantılı olarak U.B. (25) isimli bir şahsın da yakalandığı belirtildi. Hem U.S. hem de U.B.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Bu gelişmeler, bölgede ve toplumda büyük bir etki yaratmış durumda.