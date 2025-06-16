Ümraniye’de Koruma Saldırıya Uğradı

YARALANAN KORUMANIN DURUMU İYİ

ÜMRANİYE’de Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat’ın özel koruması Alper Ş., silahlı bir saldırıya uğradı. 3 kurşun vücuduna isabet eden koruma, hemen hastaneye kaldırıldı. Alper Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’ndeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti.

SALDIRGAN TELEFONLA MEŞGUL ETTİ

Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca bekleyen bir saldırgan, Alper Ş.’yi takibe aldı. Saldırgan, Alper Ş.’yi bir süre telefonla meşgul tutarak, korumanın otomobile binmeye hazırlandığı anı kolladı. Hemen ardından 7 el ateş açan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu 3 kurşun Alper Ş.’nin vücuduna isabet etti. Yaralı koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay sonrası, bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını başlattı. Saldırganın yakalanabilmesi için geniş çaplı bir araştırma yürütülüyor. Olayla ilgili resmi soruşturma açıldı.

ENGİN POLAT HASTANEDEYDİ

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, yaralanan Alper Ş.’nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, korumanın durumu hakkında bilgi aldı.