Ümraniye’de Minibüs Yarışı: Hamile Yolcu İsyan Etti

İSTANBUL’DA MINİBÜS YARIŞLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da minibüslerin birbirleriyle yarışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Ümraniye’de yaşanan bir olayda, iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde hamile bir yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek inmeye çalıştı. Yolcu minibüsten inerken, başka bir müşteri ise şoförleri kayda alarak duruma tepki gösterdi. Yapılan denetim sonucunda polis iki şoförü gözaltına alarak, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uyguladı. Bunun yanı sıra şoförlerin çalışma ruhsatları askıda bırakıldı ve minibüsleri trafikten men edildi.

YARIŞTA TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

DHA’nın verdiği bilgilere göre olay, Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İki minibüs şoförü, cadde üzerinde karşılaşarak yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtikleri ve yaya geçidinde durmadıkları iddialarıyla trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülüyor. O sırada minibüslerden birinde bulunan hamile yolcu, yaşadığı stres nedeniyle acil bir şekilde inmeye çalıştı. Korkudan ağlayarak minibüsten inen kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

POLİS GÖREVE GEÇİYOR

Yaşanan olay sonrası İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler aracılığıyla minibüslerin plakalarını belirledi. 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförü Ramazan K. (35), diğer minibüs ise 34 M 1395 plakalı Doğukan E. (40) olarak tespit edildi. Gözaltına alınan şoförlerin ifadeleri alındı ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlemler gerçekleştirildi. Her iki şoföre de Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve minibüsleri trafikten men edildi. İşlemlerin ardından savcılık kararıyla şoförler emniyetten serbest bırakıldı.