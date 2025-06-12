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Ümraniye’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KONTROLSÜZ DÖNÜŞ SONUCU KAZA

Ümraniye’de cadde üzerinde kontrolsüz dönüş yapan bir kamyonete motosiklet çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İddialara göre, Hoca Nasrettin Caddesi’nde seyir halindeki E.A. (17) yönetimindeki 16 EFA 13 plakalı motosiklet, caddede dönüş yapan 34 UL 0295 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALIM VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kaza sonrasında gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenazenin kaldırılmasının ardından kazaya karışan kamyonet, olay yerinden çekildi.

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