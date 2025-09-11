Haberler

Ümraniye’de Otobüs İle Araç Çarpıştı

ÇARPMA SONUCU YARALILAR VAR

Ümraniye’deki bir trafik kazasında İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. İnkılap Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparken, otomobil de refüje çarptıktan sonra şerit değiştirdi ve ters döndü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

