Ümraniye’de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Ümraniye’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Küçüksu Caddesi’nde gerçekleşti. Aşırı hızla gittiği iddia edilen 34 VA 9313 plakalı otomobilin sürücüsü M.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve İETT otobüsüne çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın ardından otomobil takla attı ve sürücü araçta sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada otobüs sürücüsünün de hafif yaralandığı aktarıldı.

POLİS İNCELEMELERİ BAŞLADI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kaza, bölgede büyük bir merak uyandırdı ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.