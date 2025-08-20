ÜMRANİYE’de Otomobiller Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Ümraniye’de, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç dere yatağına düştü. Bu kazada bir kişi yaralanırken, olay saat 18.30 sıralarında Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta hareket eden 34 GCB 535 plakalı otomobil, park alanından çıkan 34 VAY 94 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 GCB 535 plakalı otomobil, yolun kenarındaki dere yatağına düştü. Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye taşındı.

ÖNLEMLER VE İNCELEME

Düşen otomobil, uzman ekipler tarafından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kazayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.