Ümraniye’de Park Tartışması Kavgaya Dönüştü

PARK TARTIŞMASI KAVGA ÇIKARTTI

Ümraniye’de bir oto tamirhanesinin önünde başlayan park meselesi, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, tartışma 23.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi’ndeki Kıbrıs Caddesi’nde yaşandı. İki komşu arasında başlayan tartışmanın ardından dükkanın içinden silah sesi duyuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgedeki önlemleri aldı. İnceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Abdulmalik Alkan, “Üst kattaki komşu, alt kattaki komşuyla arabayı niye buraya çekiyorsun diye tartıştı. Ondan sonra kargaşa çıktı. Önce bayanlar, sonra erkekler devreye girdi. İçeriden silah patlatıldı. Ne olduğunu anlayamadık. Yaralanma yok ama mermi arkadaşlarımızın omzundan sıyırmış” şeklinde ifade etti.