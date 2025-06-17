Ümraniye’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ÜMRANİYE’DE SİLAHLI SALDIRI OLDU

Ümraniye’de bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi’nde park halindeki aracında oturan Alper Ş’ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Alper Ş. yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SALDIRI SONRASI SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Alper Ş, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ALPER Ş’NİN KİMLİĞİ VE BAĞLANTILARI

Öte yandan, saldırıya uğrayan Alper Ş’nin Dilan Polat’ın koruması olduğu belirtildi. Bu durum, olaya dair koşulları merak uyandırıyor ve soruşturmanın seyrini etkileyebiliyor.