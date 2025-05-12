Ümraniye’de Silahlı Saldırı, Müebbet İstendi

ÜMRANİYE’DE SİLAHLI SALDIRI DAVASI

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve başka bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya dair firari iki şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Bu şüphelilerden birinin cinayi işlediği sırada cezaevinden firar etmiş olduğu öğreniliyor. Olay, 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Çekmeköy istikametine giden bir otomobil, trafik ışıklarında Enes Demir’in kullandığı 34 KH 5727 plakalı aracın önünü kesti. Ardından, otomobilden inen iki kişi, araçta bulunan Enes Demir ve Y.B.’ye uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar, A.D. ve M.D., geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar. Enes Demir, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, Y.B. ise yaralandı.

MÜEBBET HAPİS VE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Olay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler A.D. ve M.D. için ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Saldırıda kullanılan aracın kiralandığı ve olay sonrası yakılarak delil karartmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Şüphelilerin cinayet sonrası kayıplara karıştığı bildiriliyor. Araç kiralayan M.K.B. ise tutuklandı. Ayrıca, A.D.’nin olay tarihindeki başka bir suçtan hükümlü olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

SALDIRIYI YARALI GÖREN GÖRÜŞLER

Yaralı kurtulan Y.B.’nin verdiği ifadelere göre, olay günü maktul Enes Demir ile birlikte geziye çıktıklarını aktardı. Y.B., “Necip Fazıl Bulvarı’na geldiğimizde kırmızı ışıkta durduğumuz sırada önümüzde bir araç durdu. Araçtan iki kişi indi, arka koltuktan inen şahsın elinde AK-47’ye benzer bir tüfek gördüm. Kendimizi korumak için araç içerisinde eğildik, silah sesi duyduğumda Enes’in durumunun kötü olduğunu gördüm” dedi.