Ümraniye’de Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

GECEKONDUDA YANGIN!

Ümraniye’de bir gecekonduda yangın meydana geldi. Yangın, kısa sürede bitişiğinde yer alan apartmana ve garajda bulunan bir otomobile sıçradı. Yangın sırasında gecekondunun yanındaki binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Yangın, saat 23.45 sularında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak’taki gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki apartman ve garaja da sıçradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri hızla sokağa çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Duman nedeniyle bitişikte bulunan binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Ne yazık ki, yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.