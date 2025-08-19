Ümraniye’deki Yangın Hızla Söndürüldü

YANGIN ÇATIDA ÇIKTI

Ümraniye’de 5 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Çakmak Mahallesi Şengül Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple başladı. Olayı fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde, yaralanan kimsenin bulunmadığını belirledi. Fakat yangın sonrası binanın çatısında bazı hasarlar oluştu.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN VATANDAŞ

Yangının çıktığı apartmanın yöneticisi Hikmet Özçelik, “Binanın yöneticisiyim. Evde eşimle birlikte otururken biri zile bastı ve ‘Çatınızdan alev çıkıyor’ dedi. Hızla binayı boşalttık. O esnada birilerine, ‘İtfaiyeyi aradınız mı?’ diye bağırdım. Arkadaşım, ‘Aradım geliyorlar’ yanıtını verdi. İtfaiye 10 dakika içinde geldi. Yangının neden çıktığı ile ilgili net bir bilgi yok, rapor henüz gelmedi. Ancak büyük ihtimalle elektrik panosundan ya da asansör motorundan kaynaklanıyor. İtfaiye çok kısa sürede olay yerine gelerek yangını yarım saat içinde söndürdü. Dairelerimize sıçramadı, sadece maddi kaybımız var. Başka bir kaybımız yok. İlk müdahaleyi 8 numarada oturan arkadaşın kardeşi yaptı. Her katta yangın tüplerimiz mevcut. O da yangın tüplerini alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk kıvılcımı o söndürdü ve itfaiye daha sonra geldi. Yangın saat 17.00 civarında başladı ve 17.30 civarında sona erdi.” şeklinde konuştu.