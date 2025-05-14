Ümraniye’deki Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ümraniye’de bir gecekondu da büyük bir yangın meydana geldi. Gecekondu, kısa bir süre içerisinde komşu apartmana ve oradaki garajda bulunan bir araca yayıldı. Olay, saat 23.45 civarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangın büyüdükçe bitişik apartmana ve garajdaki otomobile sıçradı.

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Yangın ihbarı üzerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın başladığında panik yaşayan çevre sakinleri sokaklara döküldü. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Duman nedeniyle bir apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan gecekondu, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak incelemeler başlatıldı.