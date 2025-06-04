Ümraniye Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

ÜMRANİYE’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Ümraniye’de AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin süresinin farklı olabileceği belirtiliyor. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik gitme durumu söz konusu? Elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri konusundaki haberimizde detaylar bulunuyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE ÇALIŞMALAR

MADENLER, ARAFAT Sokak bölgesinde bilinen bir arıza durumu bulunuyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi ile durumun takip edildiği vurgulanıyor. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği, verilerin değişkenlik gösterebileceği önemle belirtiliyor. Kesinti nedeninin şebeke arızası olduğu bildiriliyor.

ATAKENT BÖLGESİNDE DE ARIZALAR MEVCUT

ATAKENT, DİCLE Sokak bölgesinde de bir arıza durumu mevcut. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadeleriyle birlikte, bu bölgedeki kesinti için de anlık çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Yine kesinti nedeninin şebeke arızası olduğu aktarılıyor. Ayrıca, ATAKENT, ÇAMSAKIZI Sokak’ta da bilinen bir arıza durumu mevcut. Her iki bölgede de arıza kaynaklı kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.