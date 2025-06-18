Ümraniye Hastanesi Önünde Silah Sesleri

Olayın Gelişimi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silah sesleri duyuldu. Psikolojik tedavi gören sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması Alper Ç., hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Koruma, üç kurşunla yaralandı ve saldırının gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, sabah saatlerinde hastanenin ana girişinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Alper Ç.’ye ateş açarak oradan kaçtı. Çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine iletti.

Dilan Polat’tan Açıklama

Dilan Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Koruma arkadaşım üç kurşunla vuruldu. Ben de defalarca tehdit edildim” diyerek yaşanan saldırıya tepki gösterdi ve kendi güvenliğine ilişkin kaygılarını ifade etti. Saldırının ardından, “Daltonlar” adlı suç grubunun bir üyesi olduğu iddia edilen bir kişi, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak korumanın “üç değil, yedi kurşunla vurulduğunu” ileri sürdü. Bu açıklama, çeteye dair yeniden dikkat çekti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında soruşturma açıldı. Emniyet güçleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirleyebilmek için hastane çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye ve görgü tanıklarının ifadelerini toplamaya başladı. Alper Ç. geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye’de, Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde bu saldırıya uğradı. Üç kurşunla yaralanan koruma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Dilan Polat, korumasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken, kendisinin de tehdit edildiğini vurguladı. Saldırlardan sonra, “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı bir sosyal medya hesabından “Üç değil, yedi mermidir, iyi baksınlar” şeklinde bir paylaşım yapıldığı dikkat çekti.