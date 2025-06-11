Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN ÜMRANİYE KADOSAN OTO SANAYİ SİTESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş merkezinde çıkan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının patlak verme anı havadan görüntülendi. Yangın, saat 12.00 civarında, Kadosan Oto Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin deposunda gerçekleşti. Otomobil parçaları satan iş yerinde, bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın ortaya çıktı. Alevler, iş yerinin depo bölümüne sıçradı ve burada bulunan malzemelerin tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

OLAY YERİNE KİMLER SEVK EDİLDİ?

Olayın gerçekleştiği sırada, vatandaşların yangını ihbar etmeleri üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan bir kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, fakat iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Özellikle iş yerinin yanma anı, dron ile havadan kaydedildi.