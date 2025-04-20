Ümraniyespor 1-0 Ankara Keçiörengücü Mağlup

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. İlk yarıda, 31. dakikada Cebio Soukou’nun uzak mesafeden çektiği şut, direğin yanından dışarı gitti. İkinci yarıda ise 62. dakikada sol kanattan gelişen bir atakta, Engjell Hoti’nin ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Dimitri Cavare, bekletmeden vurdu ve top ağlara gitti; bu gol Ümraniyespor’un 1-0 öne geçmesini sağladı.

HAKEMLER VE KADROLAR

Maçın hakemliğini Davut Çelik, Kıvanç Durmaz ve Mahmut Gülle yaptı. Ankara Keçiörengücü takımı Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Marcos Silva, Erkam Develi (81. dakikada Orhan Nahırcı), Moustapha Camara (85. dakikada Oğuzcan Çalışkan), Francis Ezeh, Eduard Rroca (58. dakikada Aliou Traore) ve Mamaly Dembele ile sahaya çıktı. Yedek oyuncular arasında ise Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Mahmut Akan, Hasan Ayaroğlu, Mame Diouf ve Süleyman Luş yer aldı. Teknik direktörleri Sedat Ağçay’dı.

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (89. dakikada Mustafa Eser), Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (73. dakikada Furkan Apaydın), Cebio Soukou (85. dakikada Batuhan Çelik), Benny ve Poyraz Efe ile maça başladı. Yedekler ise Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş, Emre Kaplan ve Ali Turap Bülbül’dü. Teknik direktörleri Bülent Bölükbaşı’ydı.

Ayrıca, maçta Eduard Rroca, Francis Ezeh ve Aliou Traore (Ankara Keçiörengücü) ile Burak Öksüz (Ümraniyespor) sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.