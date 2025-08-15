Ümraniyespor Antrenörü Selçuk Mingan Maçın Ardından Konuştu

HAKEM ELEŞTİRİSİ VE DİKKAT ÇEKEN DURUMLAR

Ümraniyespor’un Yardımcı Antrenörü Selçuk Mingan, Serik Spor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmelerde hakemle ilgili bazı eleştirilerde bulundu. 1-0 sonuçlanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mingan, “Belki de ligin en düşük tempoda oynanan maçlarından biri oldu. Buna hakem de biraz müsaade etti” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇIN GÖRÜNMEZ ENGELLERİ

Mingan, maç sırasında beklenmedik iki sakatlık yaşadıklarını belirterek, “Daha sonrasında oyun çok fazla durdu. Rakip takım sık sık yere yattı ve oyunu durdurdu. Müsabakanın ne kadar oynandığını bilmiyorum ama bu kesinlikle ligin en düşük tempoda oynanan maçlarından biri oldu. Buna hakem de biraz müsaade etti” şeklinde konuştu. Takım olarak tek hedeflerinin oyunu devam ettirmek olduğunu vurgulayan Mingan, “Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen ‘oyun oynansın, oyunun devam etmesini istiyoruz’ dedik. Ancak hakem bu konuda bize yardımcı olmadı” dedi.

HAKEMLERİN TUTUMU VE SORUNLAR

Mingan, oyuncularının rakip tarafından tutulduğunu ancak düşmedikleri için sarı kart verilmediğini ifade ederek, “Hocam sarı kart vermeyecek misiniz?’ diye sorduğumuzda ‘yok’ cevabını alıyoruz. Hakemin bu durumlara izin vermemesi gerekiyor” diye önemli bir noktaya değindi. Yere yatan rakip oyuncularla ilgili de, “Hakem sedye istiyor, sedye geliyor ama oyuncu ‘sedye ile çıkmam’ diyor, sağlık ekibi gelsin diye bekliyor. Hakem de bekliyor. İnanılır gibi değil gerçekten” diyerek durumu eleştirdi.

PENALTI HAKKINDAKİ TARTIŞMA

Futbolun oynanabilir hale gelmesi gerektiğini belirten Mingan, diğer liglerdeki oyun anlayışına dikkat çekti. “Biz bunun için mücadele vereceğiz. Ricamız, tüm hakemlerin bu maçı izledikten sonra artık bu tarz durumlara müsaade etmemeleri” dedi. Son olarak, mağlubiyetin beklenmediğini dile getirerek “Penaltının nasıl verildiğine hala anlam veremiyoruz” ifadesini kullandı.