Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere

ÜMRANİYESPOR VE HATAYSPOR’UN BERABERLİĞİ

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da istekli bir oyun sergiledi. 13. dakikada Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde, Kerim Alıcı’nın kafa vuruşuyla top auta gitti. 25. dakikada Hatayspor yarı sahasında Okoronkwo, Djokanovic’in müdahalesiyle yere düştü. Hakem Muhammed Selim Özbek, Djokanovic’e sarı kart gösterdi. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Özbek, sarı kartı iptal ederek Djokanovic’i kırmızı kartla sahadan gönderdi.

34. dakikada Hatayspor’un Benny ile kullandığı serbest vuruşta Burak Öksüz’ün kafa vuruşu auta gitti. İlk yarının son dakikalarında, 45+4. dakikada Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde, Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşu sonrası top, kale önünde Okoronkwo tarafından tamamlandı ve durum 0-1 oldu. 47. dakikada Bardhi, Kerim Alıcı’nın müdahalesiyle ceza sahasında yere düştü. Ancak hakem, VAR kontrolü sonrası penaltıyı iptal etti.

İKİNCİ YARIDA GOLLER VE KIRMIZI KART

55. dakikada, Ali Turap Bülbül’ün Engin Can Aksoy’un faulü sonrası yere düşmesiyle hakem, VAR incelemesi ile Engin Can Aksoy’a kırmızı kart gösterdi. 63. dakikada Barış Ekincier, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yapılan vuruş az farkla auta gitti. Ardından, 84. dakikada Barış Ekincier’in sol kanattan yaptığı ortada, Batuhan Çelik’in kafa vuruşu ile sonuçlanan top ağlara gitti ve maçta eşitlik sağlandı: 1-1. 88. dakikada Bamgboye’nin yakın köşeye yaptığı vuruş direkten döndü.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Talha Bartu Özdemir dk. 66), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Barış Ekincier dk. 62), Atalay Babacan (Batuhan Çelik dk. 62), Serkan Göksu, Benny, Jurgen Bardhi

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Selimcan Temel dk. 90+3), Görkem Sağlam (Hodzic dk. 75), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Massanga dk. 60)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ali Yıldız (2 kez), Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller: Batuhan Çelik (dk. 84) (Ümraniyespor), Okoronkwo (dk. 45+3) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Djokanovic (dk. 25) (Ümraniyespor), Engin Can Aksoy (dk. 55) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Emre Kaplan, Bülent Bölükbaşı (Teknik Direktör), Jurgen Bardhi, Talha Bartu Özdemir, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Okoronkwo, Bekaj (Atakaş Hatayspor) – İSTANBUL