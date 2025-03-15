Haberler

Ümraniyespor Boluspor Maçı Canlı İzle Yolları

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇINI CANLI İZLEME İMKANI

Ümraniyespor ve Boluspor arasında geçen karşılaşmanın canlı yayınını izlemek isteyen futbolseverler, Ümraniyespor Boluspor maçı için araştırmalar yapıyor. Maçın keyfini yaşayarak ekran başında yer almak isteyenler için detaylar burada.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK

Ümraniyespor Boluspor maçı, bu akşam saat 16.00’da başlayacak ve İstanbul’daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçı TRT Spor’dan canlı olarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Malazgirt’te Silah ve Mühimmat Operasyonu Yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan operasyonda, polis yasa dışı silah ticaretine yönelik 7 tabanca, 15 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Gözaltındakiler tutuklandı.
Haberler

Mourinho’dan Moral Dolu Fenerbahçe Konuşması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarda elendi. Teknik direktör Mourinho, oyuncularına sıkı durun mesajı verdi. Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan ise duygusal anlar yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.