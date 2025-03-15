Ümraniyespor, Boluspor’u 1-0 Yendi

ÜMRANİYESPOR, BOLUSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol 1. Lig’de 30. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, evinde ağırladığı Boluspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta hakemlik görevini Oğuzhan Aksu, Nurettin Dinçer Demir ve Kürşathan Akın üstlendi.

MAÇIN KADROLARI

Ümraniyespor, Cihan Topaloğlu’nun kalede yer aldığı kadrosuyla sahaya çıktı. Savunma dörtlüsünde Cavare, Glumac, Burak Öksüz ve Oğuz Yıldırım görev yaptı. Orta sahada Serkan Göksu, Hoti ve Emre Kaplan yer alırken, forvette Benny ve Soukou mücadele etti. Maçın sonlarına doğru yedeklerden Ali Turap Bülbül, Bardhi, Atalay Babacan, Batuhan Çelik ve Lucas Joao gibi isimler oyuna dahil oldu. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, bu galibiyetle puanını artırdı.

Boluspor ise kalede Çağlar Akbaba ile mücadele etti. Defansif hattında Ali Ülgen, Fethi Özer ve Onur Ulaş yer aldı. Orta sahada Oğuz Güçtekin, Hasani ve Lico bulunurken, Mukairu ve Babacar forvet hattında yer aldı. Yedek oyuncular arasında Anıl Koç, Vüsal Iskandarlı, Jefferson, Aleksic gibi isimler bulunuyordu. Takımın teknik direktörlüğünü Yalçın Koşukavak üstleniyor.

Karşılaşmanın tek golü, Ümraniyespor’dan Bardhi tarafından 59. dakikada kaydedildi. Mücadelede Boluspor’un Oğuz Güçtekin, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma boyunca Burak Öksüz, Serkan Göksu, Glumac, Hoti ve Emre Kaplan’ın yanı sıra, Babacar ve Lico sarı kart gören diğer oyuncular oldu.

İstanbul’daki mücadelede Ümraniyespor, sahadan galip ayrılarak sezon boyunca elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.