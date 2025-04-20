Ümraniyespor, Keçiörengücü’nü 1-0 Yendi

ÜMRANİYESPOR’UN BRAVO DEDİĞİ PERFORMANS

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Ankara Keçiörengücü ile oynadıkları mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonunda, “Maç boyunca üreten, oynayan ve oynamaya çalışan taraf olduk. Bundan önceki oyunlarımızda skorda biraz sorun yaşıyorduk ama bugün skoru da aldık” şeklinde konuştu.

KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 1-0’lık skorla geçmeyi başardı. Müsabakanın ardından, basın toplantısında sözlerine devam eden Bülent Bölükbaşı, “Bizim için maçın içi de, sonu da çok keyifli oldu. Oyuncularım sonuna kadar çok güzel mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu mevsim değişikliğinde yüksek sıcaklarla mücadele ettiklerini belirtti.